Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году

Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году. Об этом глава Сбербанка сообщил в ходе конференц-звонка, посвященного итогам работы банка в 2018 году, передает ТАСС.
"Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%", – сказал Греф, отметив, что до конца этого года ставки вряд ли опустятся до 8%.
Ранее Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%. Кроме того, глава государства предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. По мнению главы государства, это можно сделать, не навредив финансовым организациям.
В конце февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект об ипотечных каникулах. По словам Володина, проект закона предлагает установить льготный период сроком до шести месяцев. На это время тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, позволят приостановить выплаты или уменьшить их размер.
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