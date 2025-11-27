Форма поиска по сайту

27 ноября, 15:26

Экономика

ЦБ заявил о запасе капитала у банков для покрытия потерь по корпоративным кредитам

Фото: depositphotos/Keola

Банки в России имеют достаточный запас по прибыльности и достаточности капитала для покрытия возможных потерь по корпоративным кредитам, следует из обзора Центробанка.

По данным регулятора, сейчас состояние финансов крупнейших российских компаний не несет системных рисков.

"Даже при существенном дополнительном ухудшении операционных результатов компаний реализация кредитного риска не создаст системных рисков для финансовой стабильности. Этому также способствует возможность банков проводить реструктуризации", – подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, качество обслуживания корпоративных кредитных портфелей в целом остается высоким.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что резкий рост спроса из-за быстрого снижения ключевой ставки является главной угрозой для экономики в стране. При несвоевременном смягчении политики Банка России спрос вырастет до того, как производственные мощности смогут его удовлетворить. В таком случае, добавила она, ставку вновь придется повышать.

"Деньги 24": в РФ 5% кредитов отозвали за 1,5 месяца из-за периода охлаждения

экономика

