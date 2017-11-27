Выплаты вкладчикам банка "Новый символ" начнутся не позже 11 декабря

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Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций "Новый символ" начнутся не позднее 11 декабря, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ планирует использовать банки-агенты. Их выберут на конкурсной основе не позднее 1 декабря, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у кредитной организации "Новый Символ".

Регулятор отозвал у "Нового символа" лицензию, поскольку банк не следовал нормативным актам в сфере отмывания доходов и не предоставлял необходимую информацию.