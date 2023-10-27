Кабмин РФ утвердил перечень рассчитываемой в рублях через спецсчета сельхозпродукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ согласовало список сельхозпродукции, при экспорте которой с 1 ноября можно использовать расчет за рубли через спецсчета. Такое решение было принято для обеспечения финансовой стабильности страны в условиях санкций, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации кабмина, в список вошли такие продукты, как свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, жмыхи и иные твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

Теперь по указу президента России во время расчетов по экспортным поставкам этих видов продукции можно использовать специальные рублевые и валютные счета типа "З", которые могут завести иностранные покупатели в банках.

"Приостановление операций, арест или списание средств с таких счетов не допускаются, если это не связано с расчетами по внешнеторговому контракту", – заключили в правительстве.

Ранее Минсельхоз решил вынести на обсуждение предложение о запрете вывоза из страны яиц на шесть месяцев. В материалах к проекту сказано, что такая мера необходима для сдерживания роста цен на яйца, которые относятся к категории социально значимых продуктов, а также для недопущения их дефицита. Также хотят поступить и с экспортом отдельных видов мяса птицы.

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