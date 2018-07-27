Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В официальном сообщении регулятора уточняется, что на заседании 27 июля совет директоров Банка России "принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых".

По прогнозам Центробанка, уровень годовой инфляции сможет составить 3,5–4% в конце текущего года, а в 2019 году будет находиться вблизи отметки 4–4,5%. При этом в начале 2020 года темпы роста потребительских цен должны вернуться к 4%, считают в ведомстве.

Отмечается, что в последний раз изменение ключевой ставки произошло 26 марта.