Зампред ВЭБ.РФ Наталья Тимакова покинет пост

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова с 1 марта покинет пост и перейдет в Московскую школу управления "Сколково" на должность директора по развитию. Об этом информирует РБК.

Тимакова выразила благодарность председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову за четыре с половиной года работы, подчеркнув, что их команде удалось представить ряд важных проектов, многие из которых до сих пор продолжаются.

"Это строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ, и другие", – поделилась Тимакова.

Она добавила, что сейчас хочет попробовать свои силы в новом направлении. По словам источника издания, в кресле директора по развитию Московской школы управления "Сколково" Тимакова будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы в текущих условиях.

Инсайдер отметил, что ее переход выглядит логичным. Тимакова 4,5 года является членом совета директоров школы управления. ВЭБ.РФ – это один из основных кредиторов образовательного учреждения.

При этом в пресс-службе госкорпорации напомнили, что Тимакова уже занималась образовательными проектами в рамках должности зампреда.

"В частности, она является членом совета директоров компании "ПроШкола". Кроме того, она вела несколько совместных инициатив ВЭБа и Московской школы управления "Сколково", а также с ГК "Просвещение", – поделились в пресс-службе.

Там также процитировали Шувалова, который поблагодарил Тимакову за работу. По его словам, она курировала многие важные направления для организации.

Тимакова стала зампредом ВЭБ.РФ в сентябре 2018 года. До этого она являлась пресс-секретарем премьера РФ – замруководителя аппарата правительства при премьере Дмитрии Медведеве. На этой должности она проработала в общей сложности 10 лет.

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