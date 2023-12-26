Силуанов заявил, что Минфин не предлагает снижать долю РФ в Сбербанке

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов РФ не планирует высказывать предложений о необходимости сокращения доли государства в Сбербанке. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Так, по его словам, доля государства в Сбербанке составляет более 50%, поэтому снижать участие РФ в этом плане не планировалось. Однако есть и другие финансовые учреждения, чьим контрольным пакетом государство владеет примерно в таком же процентном количестве, поэтому именно на них и будет направлено соответствующее предложение.

"Если речь идет о каких-то крупных компаниях, то государство должно сохранить контрольный пакет. У нас достаточно таких компаний, где можно было бы чуть снизить долю участия государства и сделать эти компании более рыночными", – отметил он.

Кроме того, ведомство внесло в правительство перечень из 30 крупных учреждений, в которых доля государства составляет более 50%. Так, министерство предлагает сократить этот процент, но без потери контроля. Планируется, что эту идею рассмотрят в 2024 году.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что министерство рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. По его мнению, данный вопрос должен обсуждаться в правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что российские власти считают идею приватизации полезной. Однако начало процесса требует решения вопросов рентабельности.



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