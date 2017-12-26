Оклады военных в РФ вырастут с 1 января

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с первого января 2018 года.

"Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе, передает РИА Новости.

В постановлении также отмечается, что оклады будут повышены сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Ранее в ноябре Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В бюджете предусмотрено повышение зарплат и денежного довольствия военнослужащих. Эти задачи выполняются в соответствии с майскими указами президента. На их реализацию в 2018 году выделено больше 770 миллиардов рублей. Из них более 86 уйдут на повышение оплаты труда педагогов, а порядка 60 миллиардов – на рост зарплат медиков и социальных работников. Еще одна из задач – постепенное повышение МРОТ до прожиточного минимума. На эти цели в будущем году выделят более четырех миллиардов рублей. Позже эти суммы вырастут в несколько раз. Заложено в новом бюджете и увеличение расходов на социальную политику, здравоохранение, ЖКХ и образование.