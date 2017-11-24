Госдума впервые за три года приняла бюджет с ростом зарплат

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Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В документе предусмотрен рост зарплат, денежного довольствия военнослужащих. Об этом рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2 процента. Бюджет роста. И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач", − сказал он.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет Москвы выросли в два раза, несмотря на кризис. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что город в основном уже преодолел кризис. Бюджету удалось выдержать в том числе снижение поступлений от нефтегазовых компаний благодаря тому, что экономика Москвы стала более диверсифицированной.

10 октября сообщалось, что власти Москвы внесли на одобрение Мосгордумы бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Более половины расходов — 52 процента или более 1,2 триллиона — в 2018 году пойдут на социальные меры.

Подробнее о бюджете Москвы читайте в материале портала Москва 24.