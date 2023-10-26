Нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний сохранится до 2024 года

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Нулевая ставка налога на прибыль для компаний, осуществляющих деятельность в сфере IT, будет действовать до конца следующего года. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас было важное решение принято, что до конца 2024 года у нас будет действовать нулевая ставка налога на прибыль ровно исходя из того, что компании те деньги, которые они уплачивают в бюджет как налог на прибыль, могли вкладывать или инвестировать в развитие производства", – заявил он.

Шадаев добавил, что подобная мера полностью оправдала себя. Ведомство будет предлагать продлевать ее и дальше, однако окончательное решение останется за правительством, уточнил министр.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что в российских IT-продуктах заинтересованы Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии. По его словам, доля отечественных производителей на рынке возросла в два раза и достигла более 50%.

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