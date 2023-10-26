Юрист напомнил вкладчикам РФ с доходом выше 130 тыс о необходимости уплатить налог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вкладчику, чей годовой доход по всем счетам превысит 130 тысяч рублей, до 1 декабря 2024-го нужно выплатить налог с полученной сверх установленного лимита суммы. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Он объяснил закон, согласно которому банковские вклады, превышающие установленный лимит, должны облагаться налогом. До этого года был мораторий на его правоприменение. В настоящее время ограничения сняты и за этот год налог с доходов от банковских депозитов придется заплатить, уточнил юрист.

Во время расчета налога изучается суммарный доход по всем вкладам в различных кредитных организациях. Так, необлагаемая сумма зависит от ключевой ставки Центробанка за год. Согласно правилам, ее умножают на 1 миллион рублей. С процентного дохода, превышающего эту сумму, следует выплатить НДФЛ, отметил эксперт.

"В настоящий момент максимальная ставка составляет 13%, значит, из общего дохода надо будет вычесть 130 тысяч рублей. Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превышает – то ставка налога составит 13%", – заявил Виноградов.

При этом освобождают от уплаты налога доходы по вкладам, процентная ставка по которым ниже 1 процента годовых. Самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно, поделился он.

Ранее стало известно, что в октябре в РФ вступит в силу несколько важных изменений. Речь идет о росте зарплат, ужесточении правил выдачи ипотеки и повышении штрафов за неявку в военкомат.