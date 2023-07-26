В Минэнерго РФ допустили, что цена бензина на АЗС может вырасти выше инфляции

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Минэнерго РФ допускает рост цен на бензин на автомобильных заправочных станциях (АЗС) выше инфляции в период высокого спроса, который наблюдается с весны до осени, однако по итогам 2023 года он будет соответствовать ее уровню. Об этом сообщает ТАСС.

"С весны до осени, в период сезона повышенного спроса на топливо, общая динамика изменения розничных цен может опережать темпы инфляции. При этом ожидается, что к концу года изменения роста цен на АЗС будут близки уровню инфляции", – заявили в ведомстве.

В РФ делается все, чтобы не допустить необоснованного роста цен на топливо, подчеркнули в Минэнерго. Также страна предпринимает меры для уменьшения влияния мировых рынков и внешних факторов на цены топлива.

Отмечается, что внутренние цены на моторное топливо регулируется рыночными механизмами.

Ранее сообщалось, что цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 установила 24 июля новый рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, составив 64 879 рублей и 69 925 рублей.

Летнее дизельное топливо осталось в цене на уровне торгов, проходивших 21 июля, 57 635 рублей за тонну. Стоимость мазута и авиакеросина увеличилась на 1,65 и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно. У сжиженных углеводородных газов (СУГ) стоимость снизилась на 2,3%, до 20 327 рублей за тонну.



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