ФТС совместно с Минцифры РФ планирует ограничить доступ бизнесу к таможенным данным

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Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с Минцифры РФ обсудили возможность введения бизнесу ограниченного доступа к таможенным данным. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке дистрибуции электроники.

Отмечается, что инициатива об ограничениях поступила от Ассоциаций производителей вычислительной техники и электроники.

На совещании, которое было проведено ФТС 20 апреля совместно с Минцифры и крупными дистрибьюторами электроники, обсуждалась проблема, связанная с утечками данных об отгрузках и поставках товара в РФ. Позже данные попадали в зарубежные СМИ, рассказал один из источников.

По словам собеседников, в данный момент продавцы техники получают данные от ведомства напрямую, после чего на их основе формируются цены на товар и планируются последующие закупки.

Также отмечается важность того, что при утечке данных можно узнать информацию о юридических лицах отправителей и получателей техники, что грозит РФ введением новых санкций и может нарушить поставки по параллельному импорту.

По словам второго источника, на совещании было предложено поместить всю информацию о поставках в закрытые базы данных или зашифровать их при помощи товарных кодов.

Исполнительный директор "Консорциума российских разработчиков систем хранения данных" Олег Изумрудов подчеркнул, что о введении ограничений в первую очередь заявили зарубежные производители, которые продолжают свое сотрудничество с РФ.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт в РФ, объем которого превысил 20 миллиардов долларов, привел к нехватке складов в СНГ. Как отмечали эксперты NF Group, российским компаниям нужно порядка 400 тысяч квадратных метров для хранения товара.

