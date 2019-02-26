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13:05

Евро и доллар подорожали к рублю

экономика финансы

13:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Установленный ЦБ на 27 февраля курс евро к рублю вырос на 40,22 копейки. Теперь его стоимость составляет 74,4898 рубля, сообщает сайт Банка России.

В свою очередь, доллар подорожал на 36 копеек. Таким образом, в среду за американскую валюту будут давать 65,6182 рубля.

Бивалютная корзина прибавила 37,9 копейки по сравнению с предыдущими показателями, достигнув отметки в 69,6104 рубля.

Начало рабочей недели отметилось снижением европейской и американской валют.

В середине февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля. Он подчеркнул, что нынешний курс российской валюты "гораздо крепче, чем он был осенью".

экономика финансы

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