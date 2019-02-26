Евро и доллар подорожали к рублю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Установленный ЦБ на 27 февраля курс евро к рублю вырос на 40,22 копейки. Теперь его стоимость составляет 74,4898 рубля, сообщает сайт Банка России.

В свою очередь, доллар подорожал на 36 копеек. Таким образом, в среду за американскую валюту будут давать 65,6182 рубля.

Бивалютная корзина прибавила 37,9 копейки по сравнению с предыдущими показателями, достигнув отметки в 69,6104 рубля.

Начало рабочей недели отметилось снижением европейской и американской валют.

В середине февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля. Он подчеркнул, что нынешний курс российской валюты "гораздо крепче, чем он был осенью".