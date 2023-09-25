Депутаты предложили доработать законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

Фото: depositphotos/wabeno

Группа депутатов от партий "Справедливая Россия", КПРФ и "Единая Россия" предложила доработать законопроект о торговле, добавив туда понятие маркетплейса и определение продавца, а также обозначить особенности регулирования их взаимоотношений. Документ опубликован в электронной базе парламента.

В законопроекте предлагается прописать, что владелец маркетплейса обязан на сайте указывать информацию об условиях договоров, заключаемых как с продавцами, так и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

"Условия договоров могут пересматриваться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год", – добавляется в законопроекте.

Однако в пояснении также сказано, что стороны должны предупреждать о желании изменить условия договоров за 30 дней до истечения срока.

Если продавцам и владельцам ПВЗ назначаются штрафные санкции, то маркетплейс должен снимать эти средства с их счетов по условиям договора или же на основании письменного требования продавца/владельца ПВЗ о допустимости списания сумм.

"Владелец маркетплейса обязан предварительно направить в адрес продавца товара или владельца ПВЗ мотивированное письменное уведомление", – сказано в законопроекте.

Кроме того, владелец маркетплейса не может ограничивать доступ к личному кабинету продавца/владельца ПВЗ. Также маркетплейс не может продавать свои товары с оборотом более 150 миллиардов рублей, если такие же предложения уже есть на маркетплейсе.

Законопроект внесен без комментариев правительства. Если его одобрят, то он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

С 1 сентября этого года в РФ вступил в силу документ, согласно которому маркетплейсы теперь привлекаются к ответственности за продажу контрафактной продукции. Под его действие подпадают продавцы обуви, фототехники, автомобильных шин, молочной продукции, воды в упаковке и других.

"Актуальный репортаж": маркетплейсы пожаловались на частую подмену товара покупателями