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25 августа, 19:03

Экономика

Российские власти рассматривают два варианта мер против серого экспорта топлива

Фото: kremlin.ru

Министерство энергетики Российской Федерации рассматривает два варианта мер против серого экспорта топлива. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Сейчас для недопущения "серого экспорта" рассматривается два варианта – ввести список экспортеров нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта", – передает ТАСС слова министра.

Шульгинов отметил, что ведомство предложило российскому правительству базовые критерии, в рамках которых может быть создан список экспортеров.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила экономически обоснованные шаги, если они направлены на снижение волатильности цен на топливо на российском рынке.

В ФАС заявили, что министерство энергетики не предоставляло ведомству предложения о лицензировании экспорта нефтепродуктов. Однако до этого в министерстве заявили о проводящихся обсуждениях по данному вопросу, пояснив, что такая мера может помочь в борьбе с серыми поставками.

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