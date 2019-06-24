Компания МТС меняет стиль, слоган и яйцо

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Компания мобильной связи МТС сменила слоган и перекрасила яйцо на логотипе. Информация о смене визуального стиля и концепции позиционирования появилась на сайте компании.

Это связано с новой стратегией, основной идеей которой является трансформация и создание новых цифровых продуктов.

Ребрендинг в этой компании последний раз проводили в 2006 году. Нынешние изменения не такие радикальные.

Из визуального оформления МТС исчезла стилизованная под мазок кистью красная полоса. В новой концепции – красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа компании. Белое яйцо на красном фоне на логотипе оператора сменится красным яйцом на белом.

Вместо старого слогана "Ты знаешь, что можешь!" появится новый: "Быть лучше каждый день".