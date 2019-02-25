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15:09

"Газпром" освободил от должностей трех членов правления

экономика

15:09

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Газпром" освободил от должностей зампредседателей правления Александра Медведева и Валерия Голубева. Об этом говорится в сообщении на сайте российского газового холдинга.

Кроме того, Всеволода Черепанова освободили от должности главы департамента 307, который курирует добычу газа, газового конденсата и нефти. Уточняется, что Черепанов продолжит работу в холдинге, но на другом посту.

Решения о прекращении полномочий троих членов правления "Газпрома" будут приняты советом директоров компании, сказано в сообщении.

По данным "Газпрома", покинув правление холдинга, Александр Медведев сосредоточится на работе международного делового конгресса и футбольного клуба "Зенит". 22 февраля Медведев, занимавший пост зампредседателя правления "Газпрома" с 2005 года и возглавлявший "Газпром экспорт" в 2005–2014 годах, был назначен президентом и гендиректором петербургского "Зенита".

Валерий Голубев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, а с 2006 года был зампредседателя правления. Глава холдинга Алексей Миллер поблагодарил Голубева за его многолетнюю плодотворную работу в компании.

экономика

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