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Экономика

18:09

Минсельхоз не ожидает дефицита продовольствия в России

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке как стабильную и не ожидает возникновения дефицита продовольствия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также уточняется, что введение дополнительных ограничений для стабилизации цен на продукты питания не обсуждается.

"Для стабилизации цен на базовые продукты питания принят ряд мер правительством РФ. Для выравнивания ценовой ситуации этого будет достаточно", – говорится в сообщении.

Ранее Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в РФ. Сообщалось, что он может быть вызван регулированием цен на базовые продукты.

При этом отмечалось, что регулирование роста цен на базовые продукты является шагом, который направлен на поддержку населения с низким доходом.

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