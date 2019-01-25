Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:13

Forbes Russia покинула замгендиректора Гандурина

экономика

16:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Наталья Гандурина покидает Forbes Russia. Она с 2018 года занимала в издании пост заместителя гендиректора по коммерции.

"Несмотря на высокие профессиональные качества и большой опыт Натальи, мы вынуждены завершить с ней сотрудничество", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы издания. Отмечается, что причина расторжения контракта – структурные изменения, "связанные с реализацией новой стратегии развития".

В августе 2018 года в издании сменилось руководство. Владельцем журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. До этого сменился главный редактор: Николая Мазурина на должности сменил Андрей Золотов. По данным СМИ, прежний главный редактор утвердил материал в печать, несмотря на рекомендации юристов издания его доработать.

Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж издания составляет 100 тысяч экземпляров. В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен медиахолдингом ACMG.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика