Forbes Russia покинула замгендиректора Гандурина

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Наталья Гандурина покидает Forbes Russia. Она с 2018 года занимала в издании пост заместителя гендиректора по коммерции.

"Несмотря на высокие профессиональные качества и большой опыт Натальи, мы вынуждены завершить с ней сотрудничество", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы издания. Отмечается, что причина расторжения контракта – структурные изменения, "связанные с реализацией новой стратегии развития".

В августе 2018 года в издании сменилось руководство. Владельцем журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. До этого сменился главный редактор: Николая Мазурина на должности сменил Андрей Золотов. По данным СМИ, прежний главный редактор утвердил материал в печать, несмотря на рекомендации юристов издания его доработать.

Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж издания составляет 100 тысяч экземпляров. В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен медиахолдингом ACMG.