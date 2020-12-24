Аналитики подсчитали стоимость салата мимоза

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Специалисты платформы фискальных данных "Такском" подсчитали индекс салата мимоза, сообщает RT.

В этом месяце за продукты для приготовления порции мимозы на семью из четырех человек придется отдать 289,75 рубля. Это на 3% больше, чем в прошлом году. Для расчетов аналитики использовали классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Майонез в необходимой пропорции обойдется в 31,2 рубля, сыр – в 97,5 рубля. На морковь уйдет 7,75 рубля, репчатый лук – 3,9 рубля, яйца – 20,4 рубля. Рыбные консервы обойдутся в 129 рублей.

Стоимость продуктов определили на основе анализа более 23 миллиардов кассовых чеков.

Ранее была названа текущая стоимость порции салата оливье. За прошедший год она практически не изменилась. В среднем по стране цена выросла на 1% и составила 312,37 рубля.

В состав салата вошли следующие ингредиенты: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.

Стоимость порции салата составит 312,37 рубля. В прошлом году аналогичная порция блюда обходилась россиянам в 309,178 рубля.