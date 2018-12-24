ЦБ не планирует запрещать подарочные карты

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Банк России не планирует запрещать подарочные карты, хотя некоторые участники платежного рынка поддерживают эту инициативу.

"Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя", – сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба рассматривает предложение Национальной платежной ассоциации о государственном регулировании оборота подарочных пластиковых карт. В НПА считают, что эти меры необходимы для борьбы с обналичиванием подарочных карт. Некоторые такие карты можно пополнить на 999 тысяч рублей.