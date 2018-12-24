В России предложили регулировать оборот подарочных карт

Национальная платежная ассоциация (НПА) обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг с предложением ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает газета "Известия".
В НПА настаивают, что подарочные карты магазинов можно считать полноценным платежным средством – некоторые из них можно пополнить на 999 тысяч рублей.
В Ассоциации предлагают два варианта регулирования подарочных карт: сделать их банковскими продуктами с соблюдением всех требований по идентификации или разрешить покупателю вносить предоплату ритейлеру. Второй способ исключает передачу карту третьем лицу, использовать ее сможет только покупатель.
Существует несколько схем для обналичивания подарочных карт. По одной из них юридическое лицо покупает карты по безналичной оплате, указывая в отчетности, что они безвозмездно переданы поставщикам услуг. На самом деле карты перепродаются в интернете по сниженной стоимости.
В начале декабря Сбербанк объявил об изменении механизма перевода средств на кредитную карту – теперь зачислить деньги можно только по номеру карты. Правила перевода средств на дебетовые карты остался прежним. Это сделано для того, чтобы избежать случайного зачисления средств на кредитную карту.
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