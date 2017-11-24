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Экономика

24 ноября, 20:24

McDonald's заявил об инвестициях в новые предприятия в России

экономика еда

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

В McDonald's прокомментировали инициативу депутата Госдумы Бориса Чернышова, который предложил признать иноагентами зарубежные сети ресторанов фастфуда в России. В пресс-службе отметили, что бизнес McDonald's глубоко интегрирован в российскую экономику, а в компании работают около 50 тысяч россиян.

"Более 93 процентов продукции McDonald's в России закупает у отечественных поставщиков − лидеров агропромышленного комплекса и пищевой индустрии России. <…> Все основные категории меню McDonald's производятся в России. Для обеспечения поставок в McDonald's в России на предприятиях поставщиков создано более 100 000 рабочих мест", − сообщила старший менеджер по связям с общественностью McDonald's в России Оксана Белайчук, которую цитирует RT.

Ранее сообщалось, что признать McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда иностранными агентами предложили в Госдуме. Письма с такой инициативой депутат Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

По мнению депутата, рестораны фастфуда, с их "агрессивной рекламой", способствуют распространению среди россиян нездорового образа жизни и иностранных ценностей. Парламентарий также посетовал на падение интереса к традиционной русской кухне.

На этом основании Чернышов рекомендовал признать McDonald's и другие сети фастфуда в России иностранными агентами, усилив меры по проверке предлагаемой ими продукции.

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