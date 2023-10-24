Цены на монгольский кашемир могут двукратно упасть в РФ

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Соглашения России и Монголии по беспошлинным поставкам монгольского кашемира могут помочь двукратно сократить его стоимость на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, правительство РФ будет делать для этого все возможное. Как уточнила Абрамченко, кашемир уже есть на российском рынке, однако для потребителей это достаточно дорогая продукция. Однако, продолжила она, это качественные вещи, в связи с чем у властей стоит задача сделать их доступными в России.

Абрамченко добавила, что издержки из-за барьеров во взаимной торговле кашемиром составляют в цене товара около 50%.

"Нам важно обкатать маршрут, мы должны беспошлинно поставлять готовую продукцию в Российскую Федерацию. Это процентов, наверное, 50 от стоимости готовой продукции", – отметила вице-премьер.

Ранее стало известно, что Казахстан прекратил поставлять в РФ 106 наименований товаров. Это связано с санкциями Запада. Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев уточнил, что речь идет о поставках товаров военного назначения.

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