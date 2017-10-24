Россия до конца года поставит в Мексику восемь самолетов

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Россия отправит мексиканскому авиаперевозчику Interjet восемь самолетов SSJ-100. Планируется, что поставки завершаться до конца года.

"Дополнительно поставим в течение года еще восемь машин, будем рассчитывать на начало поставок и МС-21", – цитирует РИА Новости слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По его словам, Россия может начать поставлять в Мексику самолеты МС-21 уже в 2021 году.