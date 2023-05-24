Москва 24 покажет пресс-конференцию Торгово-промышленной палаты РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 25 мая, в ТАСС состоится пресс-конференция Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

О новых подходах к развитию малого и среднего предпринимательства, санкционном давлении на бизнес и перспективах работы на внутреннем рынке расскажут:



президент ТПП РФ Сергей Катырин;

вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова;

руководитель "НПП Порошковые технологии" Александр Изюков.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.