Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:46

События

Москва 24 покажет пресс-конференцию Торгово-промышленной палаты РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 25 мая, в ТАСС состоится пресс-конференция Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

О новых подходах к развитию малого и среднего предпринимательства, санкционном давлении на бизнес и перспективах работы на внутреннем рынке расскажут:

  • президент ТПП РФ Сергей Катырин;
  • вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова;
  • руководитель "НПП Порошковые технологии" Александр Изюков.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

экономикапресс-конференция

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика