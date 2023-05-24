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16:44

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную взаимодействию бизнеса и государства

Фото: depositphotos/pressmaster

В четверг, 25 мая, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "День российского предпринимательства. Перспективы развития современного бизнеса".

Как город поддерживает предпринимательское сообщество и что нужно для успешного взаимодействия бизнеса и городских властей? Почему важно ограничить параллельный импорт и как можно помочь бизнесу при международных расчетах и логистике? Об этом и многом другом расскажут:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • общественный уполномоченный по импортозамещению и инвестициям Сергей Воронин;
  • член межотраслевого Совета при уполномоченном по импортозамещению и инвестициям, сопредседатель Союза операторов наружной рекламы, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин;
  • адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов, общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго;
  • общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе Вячеслав Леонтьев.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

экономикапресс-конференция

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