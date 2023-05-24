16:44События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную взаимодействию бизнеса и государства
Фото: depositphotos/pressmaster
В четверг, 25 мая, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "День российского предпринимательства. Перспективы развития современного бизнеса".
Как город поддерживает предпринимательское сообщество и что нужно для успешного взаимодействия бизнеса и городских властей? Почему важно ограничить параллельный импорт и как можно помочь бизнесу при международных расчетах и логистике? Об этом и многом другом расскажут:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- общественный уполномоченный по импортозамещению и инвестициям Сергей Воронин;
- член межотраслевого Совета при уполномоченном по импортозамещению и инвестициям, сопредседатель Союза операторов наружной рекламы, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин;
- адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов, общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго;
- общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе Вячеслав Леонтьев.
Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.