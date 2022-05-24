Москва 24: специалисты расскажут, появится ли в России аналог IKEA

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25 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Есть идея без IKEA – перспективы развития российской мебельной промышленности в условиях санкций".

Санкции и уход с российского рынка крупнейших западных игроков заставили Россию кардинально пересмотреть вопросы сотрудничества с зарубежными партнерами и полностью сосредоточиться на собственном производстве.

О судьбе мебельной промышленности будут рассказывать:



генеральный директор ЗАО "Первая мебельная фабрика", президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ Александр Шестаков;

генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ Тимур Иртуганов;

председатель наблюдательного совета ГК "Ангстрем" Сергей Радченко;

президент ООО "Алмаз" Сергей Змиевский;

генеральный директор ООО "Мебельный концерн "Катюша" Сергей Авдеев.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.