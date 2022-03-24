Депутат спрогнозировал влияние антироссийских санкций на глобальную экономику

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик оценил заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что в экономике Польши наступили трудные времена, так как санкции против РФ влияют и на Европу, сообщает RT.

"То, что антироссийские санкции окажут влияние на Европу, было понятно давно. Более того, ограничения, введенные в отношении России, ощутимо повлияют и на глобальную экономику", – пояснил парламентарий.

Эксперт отметил, что пока Соединенные Штаты выдвигают очередные санкции, остальные государства сталкиваются с трудностями.

По его словам, наибольший негативный эффект на себе почувствуют те страны ЕС, чья экономика была достаточно связана с РФ. Так, отказываясь от различных российских поставок, они вредят себе и своему населению.

"Растут цены на энергоносители и продукты, останавливают работу заводы и мануфактуры", – отметил депутат.

Однако, например, Польша, несмотря на трудности для своих же граждан, все равно готова продолжать русофобскую политику, подчеркнул Белик.

"К сожалению, реальные потребности и интересы граждан Польши игнорируются, так как для руководства Польши гораздо важнее поддакнуть США, преданно заглядывая в глаза своим кураторам из-за океана, чем услышать собственный народ", – отметил депутат.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

