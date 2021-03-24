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Экономика

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В АТОР рассказали, что будет с ценами на туры за рубеж на фоне колебания рубля

Рубль волнуется раз: что будет с ценами на туры за рубеж
экономика туризм

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, как колебания курсов иностранных валют могут отразиться на стоимости поездок за рубеж.

Ранее курсы иностранных валют начали расти по отношению к рублю: евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приблизился к отметке 77 рублей: американская валюта выросла на 51 копейку – до 76,9 рубля.

По словам Горина, колебания настолько незначительны, что не могут сильно повлиять на стоимость путевок.

Международные путешествия привязаны к курсу либо доллара, либо евро, но они еще сильно зависят от промоакций и акций раннего бронирования у туроператоров. Учитывая то, что сейчас скидки на туры по раннему бронированию достигают от 10 до 40%, на этом можно хорошо сэкономить.
Дмитрий Горин
вице-президент Ассоциации туроператоров России

Эксперт добавил, что стоимость туров часто меняется, в том числе если повышаются тарифы на авиаперевозки. "Так как у нас почти все международные перевозки квотируемые, кроме Турции и Занзибара, лучше приобретать путевки заранее", – посоветовал он.

В свою очередь, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил Москве 24, что на стоимость путевки могут влиять такие факторы, как спрос и предложение, а также завышенные ожидания отельеров, которые хотят компенсировать упущенную прибыль во время пандемии. Обычно цены повышают в момент, когда возобновляется то или иное авиасообщение, предупредил эксперт.

Ранее финансовый консультант Алена Никитина рассказала о способах, которые помогут накопить на отпуск. По ее словам, для начала необходимо прописать примерный бюджет, сроки накопления денег и детали поездки.

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