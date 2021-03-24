В АТОР рассказали, что будет с ценами на туры за рубеж на фоне колебания рубля

Фото: depositphotos/I_g0rZh
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, как колебания курсов иностранных валют могут отразиться на стоимости поездок за рубеж.
Ранее курсы иностранных валют начали расти по отношению к рублю: евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приблизился к отметке 77 рублей: американская валюта выросла на 51 копейку – до 76,9 рубля.
По словам Горина, колебания настолько незначительны, что не могут сильно повлиять на стоимость путевок.
Эксперт добавил, что стоимость туров часто меняется, в том числе если повышаются тарифы на авиаперевозки. "Так как у нас почти все международные перевозки квотируемые, кроме Турции и Занзибара, лучше приобретать путевки заранее", – посоветовал он.
В свою очередь, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил Москве 24, что на стоимость путевки могут влиять такие факторы, как спрос и предложение, а также завышенные ожидания отельеров, которые хотят компенсировать упущенную прибыль во время пандемии. Обычно цены повышают в момент, когда возобновляется то или иное авиасообщение, предупредил эксперт.
Ранее финансовый консультант Алена Никитина рассказала о способах, которые помогут накопить на отпуск. По ее словам, для начала необходимо прописать примерный бюджет, сроки накопления денег и детали поездки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: