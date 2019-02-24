В ОАЭ гражданам простят долги на 100 миллионов долларов

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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) гражданам простят долги почти на 100 миллионов долларов, передает агентство Gulfnews.

Специальная комиссия достигла соглашения с 13 коммерческими банками. По итогам переговоров последние простили заемщикам 361 миллион дирхамов ОАЭ (более 98 миллионов долларов).

Так правительство страны оказало помощь гражданам, испытывающим финансовые затруднения. Таковых в стране оказалось более 3 тысяч человек.

Сообщается, что данная инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Мера направлена на "обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей".

Ранее сообщалось, что россияне смогут отдыхать без визы в ОАЭ по три месяца каждые полгода. Новые правила не распространяются на тех, кто хочет работать или учиться в этой стране.