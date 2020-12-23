Авен рассказал о "потерянных годах" для российской экономики

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Последние годы для России можно отчасти считать потерянными с точки зрения экономического роста, заявил председатель совета директоров "Альфа-банка", член наблюдательного совета и акционер "Альфа-групп" Петр Авен в интервью РБК.

Он отметил, что, с одной стороны, в течение последних нескольких лет произошла фундаментальная трансформация экономической модели, которая характеризуется таргетированной инфляцией. Авен напомнил, что все страны столкнулись с проблемами с ростом ВВП, поэтому его замедление можно было ожидать и в РФ.

При этом из-за низкого уровня инвестиций, составляющего около 20% ВВП, что для России мало, в стране не был обеспечен серьезный экономический рост, а долг не сократился, добавил Авен.

"С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат", – сказал акционер.

Также, по его словам, потеряны годы с точки зрения изменения предпринимательской среды. Он подчеркнул, что доля доходов россиян от предпринимательства постоянно падает. Если 2013 году это было 8,9%, то сейчас только 5%. В лучшие годы этот показатель достигал 15–17%.

Что касается ситуации с пандемией, Авен считает, что в 2021 году экономика начнет восстановительный рост. Он предположил, что массовых локдаунов и закрытий производств в стране не будет.

Россия заняла второе место в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии издания Bloomberg за 2021 год.

Исследователи высоко отметили хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль. Кроме того, у России самая низкая доля государственного долга (14%). Эксперты вычислили, что разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны составляет 30% от ВВП. В перспективе в 2021 году экономика РФ укрепится на 3%.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса падение ВВП в России ниже, чем показатели стран Европы и США.