Авен рассказал о "потерянных годах" для российской экономики

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Последние годы для России можно отчасти считать потерянными с точки зрения экономического роста, заявил председатель совета директоров "Альфа-банка", член наблюдательного совета и акционер "Альфа-групп" Петр Авен в интервью РБК.
Он отметил, что, с одной стороны, в течение последних нескольких лет произошла фундаментальная трансформация экономической модели, которая характеризуется таргетированной инфляцией. Авен напомнил, что все страны столкнулись с проблемами с ростом ВВП, поэтому его замедление можно было ожидать и в РФ.
При этом из-за низкого уровня инвестиций, составляющего около 20% ВВП, что для России мало, в стране не был обеспечен серьезный экономический рост, а долг не сократился, добавил Авен.
"С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат", – сказал акционер.
Также, по его словам, потеряны годы с точки зрения изменения предпринимательской среды. Он подчеркнул, что доля доходов россиян от предпринимательства постоянно падает. Если 2013 году это было 8,9%, то сейчас только 5%. В лучшие годы этот показатель достигал 15–17%.
Что касается ситуации с пандемией, Авен считает, что в 2021 году экономика начнет восстановительный рост. Он предположил, что массовых локдаунов и закрытий производств в стране не будет.
Россия заняла второе место в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии издания Bloomberg за 2021 год.
Исследователи высоко отметили хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль. Кроме того, у России самая низкая доля государственного долга (14%). Эксперты вычислили, что разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны составляет 30% от ВВП. В перспективе в 2021 году экономика РФ укрепится на 3%.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса падение ВВП в России ниже, чем показатели стран Европы и США.
Путин признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: