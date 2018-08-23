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Экономика

23 августа 2018, 17:30

Китай обратился в ВТО с иском против новых пошлин США

экономика за рубежом

Фото: depositphotos/jackmalipan

Власти КНР направили иск во Всемирную торговую организацию из-за последних пошлин, которые ввел Вашингтон, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства коммерции КНР.

По предварительным подсчетам министерства, убытки от новых пошлин США могут составить 16 миллиардов долларов, передают "Аргументы недели".

Власти Китая считают, что такие действия нарушают принципы ВТО.

Как уточняется, жалоба в ВТО необходима для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, а также для защиты законных интересов КНР.

Список товаров, на которые могут ввести пошлины, опубликовали еще весной 2018 года. Туда вошли 1,3 тысячи наименований. Мера стала ответом на нарушение КНР интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Ранее сообщалось, что Китай привел в действие решение о введении 25-процентной пошлины на импорт товаров из США объемом 16 миллиардов долларов в ответ на новые сборы.

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