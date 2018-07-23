Россия не вошла в топ стран с доступным бензином

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Россия не вошла в рейтинг стран с самыми доступными ценами на бензин. Как оказалось, наибольшее количество литров топлива на свою среднюю зарплату могут купить жители Люксембурга, сообщает РИА Рейтинг.
На среднюю заработную плату гражданина Люксембурга можно приобрести две тысячи 800 литров бензина 95-ой марки. Данная тенденция связана с относительно низкими ценами на топливо и высоким доходам жителей страны. На втором месте – Норвегия. Третью строчку рейтинга разделили Австрия, Великобритания и Швеция – одна тысяча 800 литров бензина за среднюю зарплату.
Лидирующие позиции заняли развитые западноевропейские страны, а вот Россия заняла 16 место. На средний оклад россиянина можно купить 853 литра горючего.
"Стоимость бензина выросла из-за мирового повышения цен на нефть. Так как рубль не укрепляется, а цены продолжают расти, в России бензин стал менее доступен, чем в европейских странах", – рассказал Москве FM аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.
Он также отметил, что сейчас правительству России удалось стабилизировать цены и в некоторых регионах страны бензин начал дешеветь. По мнению эксперта, эта динамика сохранится до конца года.
Самое дорогое топливо оказалось в Норвегии, где литр 95-го бензина стоит 125 российских рублей. Наиболее доступное топливо в Казахстане – всего 32 рубля за литр.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволит повышать пошлины на экспорт бензина. Это поможет сделать внутренний рынок топлива наиболее выгодным для производителей и предотвратит рост цен.
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