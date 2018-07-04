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Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, сообщается на сайте Кремля.

Изменения предполагают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5 процента ВВП. Таким образом рост доходов в текущем году на 1,815 триллиона рублей – до 17,073 триллиона рублей, а расходов – на 61,9 миллиарда рублей – до 16,591 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета сменится профицитом.

Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4 до 2,8 процента.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключал, что профицит бюджета РФ в 2018 году может превысить 0,5 процента ВВП при сохранении текущей конъюнктуры. Прежде всего речь шла о ценах на нефть.

В июне Счетная палата прогнозировала рост ВВП России на 1,7 процента в 2018 году. Министр экономического развития России Максим Орешкин добавил, что инфляция по итогам года будет колебаться в пределах 2,7–3,2 процента.