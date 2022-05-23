В МБВ получили письмо РФ об отзыве заявки на проведение "Экспо-2030"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

РФ уведомила о решении отозвать свою кандидатуру на проведение выставки "Экспо-2030". Об этом подтвердили в Международном бюро выставок в Париже.

"В письме на имя генерального секретаря бюро Дмитрия Керкенцеса премьер-министр РФ Михаил Мишустин объясняет причины такого решения и выражает надежду на то, что страна в ближайшем будущем станет кандидатом на проведение выставки", – говорится в сообщении.

О том, что Россия приняла решение добровольно отозвать заявку Москвы на право проведения международной выставки "Экспо" в 2030 году, ранее сообщили в МИД РФ.

Председатель кабмина России Михаил Мишустин объяснил подобное решение тем, что международное выставочное движение стало очередной жертвой антироссийской линии. Он также выразил надежду, что выставочное движение вскоре вернется к неполитической деятельности для экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества.

