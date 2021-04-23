Российские банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

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В течение 2020 года, который ознаменовался пандемией и кризисом, российские банки передали коллекторам рекордную с 2013 года сумму проблемных долгов – 582 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), количество дел по взысканию долгов у коллекторских организаций в 2020 году увеличилось на 4,9% по сравнению с 2019 годом. Их общая численность выросла до 8,4 миллиона единиц.

Общий объем рынка агентского взыскания в прошлом году вырос на 6,8%, однако сегмент переуступки прав на взыскание долгов населения упал на 22%, сократившись до 236,6 миллиарда рублей.

Аналитики отмечают, что сложности пандемии вынудили заемщиков ухудшить обслуживание банковских кредитов. Это, в свою очередь, заставило банки передавать часть прав по таким обязательствам профессиональным взыскателям.

"Так как взыскание долгов не является главным направлением деятельности кредитных организаций, самым разумным шагом была передача их на аутсорсинг профессиональным взыскателям", – заявил гендиректор агентства "М. Б. А. Финансы" Федор Вахата.

Ранее Центробанк заявил, что уровень долговой нагрузки граждан России, который выражается в соотношении всех кредитных платежей к их общим доходам, к началу 2021 года вырос до 11,7%, побив исторический рекорд. По данным регулятора, долговая нагрузка по ипотеке увеличилась до 1,9%, по другим кредитам – до 9,8%.