Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Совфед одобрил закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021–2022 годах.
Отмечается, что закон также вносит изменения в правила налогообложения подобных доходов на будущие налоговые периоды после 2022 года.
Так, необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. В связи с этим, если ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, увеличится и необлагаемый доход, что позволит гражданам не платить больше налогов.
Кроме того, содержатся в законе и нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. С этой целью от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученные в 2022 году от иностранных компаний, в отношении которых гражданин выступал контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Не придется платить НДФЛ и за все доходы в виде материальной выгоды, полученные в период с 2021 по 2023 год.
Еще одно положение закона предусматривает снятие ограничения по размеру необлагаемой НДФЛ помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и ряду других лиц.
Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Исключение составляют отдельные нормы, для которых предусмотрен иной срок.
Новый налог с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 миллион рублей, был введен с 1 января 2022 года. Он составляет 13% с суммы процентов по всем вкладам, которая превышает доход, заложенный формулой 1 миллион рублей умножить на ключевую ставку Банка России.
Стало известно, кого коснется налог на банковские вклады
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