В Евросоюзе допустили налогообложение доходов от российских активов – СМИ

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Министры иностранных дел государств ЕС дали "политическое согласие" на утверждение налогообложения доходов от замороженных активов РФ вместо конфискации этих денег. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В статье говорится, что данную повестку поднимут диппредставители государств политического блока уже на этой неделе. Кроме того, несколько государств, включая ФРГ, заявили, что выступают против конфискации самих российских активов. Страны беспокоятся о возможных юридических проблемах, следует из материала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз намерен добиться итогового соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ до собрания глав МИД в середине февраля.

Он также заявил о надежде сделать это до следующего заседания Совета МИД ЕС, которое пройдет 19 февраля 2024 года.

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