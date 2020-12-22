В ЦБ допустили законодательный "демонтаж" системы пенсионных накоплений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть официально упразднен, сообщает РБК со ссылкой на первого зампредседателя Банка России Сергея Швецова.

Он отметил, что в настоящий момент обсуждений в отношении разморозки накопительной части пенсий нет.

"Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт – я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут", – подчеркнул Швецов.

Он также добавил, что проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов появился именно по этой причине. По словам Швецова, он является некой альтернативой накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул.

Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года. Уточняется, что закон позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей.