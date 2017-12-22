Источник сообщил об отъезде из РФ совладельца санируемого Промсвязьбанка

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Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России. Ранее Центральный банк отправил кредитную организацию на санацию.

До объявления о начале финансового оздоровления банка Ананьев был председателем его правления и входил в совет директоров. Сейчас в кредитной организации действует временная администрация – Управляющая компания ФКБС. Об отъезде бизнесмена сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы на паритетных началах контролируют 50,3 процента акций Промсвязьбанка. В рейтинге самых богатых бизнесменов по версии журнала Forbes они занимают 58-е и 59-е места соответственно.

ЦБ 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей.