ЦБ выявил факты уничтожения кредитных досье в Промсвязьбанке

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Центробанк, выполняя функции временной администрации Промсвязьбанка, выявил факты уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков на 109,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев, передает ТАСС.

Ранее Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. Функции временной администрации по управлению банком возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

Отмечается, что банк продолжил работу в обычном режиме, исполняя обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.