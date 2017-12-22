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Курс биткойна упал за сутки на 18 процентов – до 13030 долларов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала CoinMarketCup, по сравнению с рекордным показателем в 20 тысяч долларов, который был установлен в минувшее воскресенье, курс криптовалюты подешевел на 30 процентов.

20 декабря биткойн также резко подешевел более чем на 15 процентов. По мнению специалистов, это произошло на фоне заявлений финансовых ведомств разных стран о недоверии к криптовалюте. Среди причин также называют финансовые спекуляции на рынке и коррекцию цены традиционного биткойна, которая непрерывно росла с сентября.

В начале декабря стало известно, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продажу фьючерсов на биткойн на американских биржах. Ранее стоимость одной единицы достигала 11 тысяч долларов.

Разрешение на продажу получили Чикагская товарная биржа (СME Group) и биржевой оператор Cboe Global Markets (СGM).