МГД: оказание медуслуг, включая программы ОМС, – важный приоритет бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгордума одобрила закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медстрахования до 2026 года".

В документе сказано, что в следующем году доходная часть бюджета должна составить 454 миллиарда рублей, в 2025 году – 484,5 миллиарда рублей, а в 2026 году – 514,85 миллиарда рублей. В свою очередь, расходная часть в последующие годы не должна превысить соответствующие суммы.

Кроме того, главным источником доходов должна стать субвенция из бюджета федерального фонда обязательного медстрахования (ОМС). На ее долю в следующем году придется 85,8%, а в 2025 и 2026 годах – более 86% от общего размера дохода. При этом основной статьей расходов станет финансовое обеспечение базовой программы ОМС, на которую заложено более 90,5%. Туда же включены траты на медпомощь по всей России москвичам в размере 3,2%.

Также расходы фонда затрагивают оплату медпомощи тем, кто не застрахован по ОМС от заболеваний, включенных в базовую программу ОМС. На нее планируют потратить не более 1,5% от всех расходов фонда.

В общей сложности с учетом средств фонда и бюджета Москвы на оказание медпомощи до 2026 года запланировано потратить 1,8 триллиона рублей, часть из которых будет предназначена на высокотехнологичную медпомощь: операции с использованием роботов, аппараты "гамма-нож" и иные процедуры.

"Расходы на оказание высокотехнологичной помощи за счет средств бюджета города в 2024 году составят 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС – более 34 миллиардов", – отметила депутат парламента Москвы Елена Самышина.

Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова добавила, что на выполнение госпрограммы "Столичное здравоохранение" в следующем году направят более 593 миллиардов рублей.

"И в 2025, и в 2026 годах также предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство новых корпусов городских больниц, а также проведение капитального ремонта приемных отделений других городских стационаров", – заключила она.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Так, доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 35,065 триллиона рублей в следующем году, 33,552 триллиона рублей – в 2025 году и 34,051 триллиона рублей – в 2026 году.

Расходы прогнозируются в размере 36,66, 34,382 и 35,587 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета может оказаться на отметке в 1,595 триллиона рублей в будущем году, 0,83 триллиона рублей – в 2025 году и 1,536 триллиона рублей – в 2026 году.

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