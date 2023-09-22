Глава "Росатома" назвал провокацией сообщения СМИ об отказе Венгрии от топлива из РФ

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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что сообщения некоторых СМИ о якобы отказе Венгрии от российского топлива для АЭС "Пакш" являются провокацией. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене", – поделился Лихачев.

Днем ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль. Он сообщил, что ЕС продолжает пытаться ввести рестрикции. Однако, подчеркнул он, у блока ничего не выйдет, так как это противоречит венгерским национальным интересам.

В августе Москва и Будапешт подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Благодаря этому появится возможность начать производство энергетического оборудования.

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