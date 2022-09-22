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Экономика

15:59

В Москве пройдет форум Ассоциации менеджеров "Будущее управленческих профессий"

экономика

Фото: Ассоциация менеджеров

27 сентября Ассоциация менеджеров проведет форум "Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: взгляд 360". Событие приурочено к публикации результатов рейтинга "Топ-1 000 российских менеджеров". Форум пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Начало – в 11:00.

В программе мероприятия – презентация форсайт-исследования "Тренды, джокеры, возможности и риски". На форуме спикеры обсудят, как трансформировать бизнес в текущей реальности с максимальной эффективностью, а также что собой представляет процесс адаптации компаний к цифровым изменениям.

Кроме того, участники поговорят о том, как личный бренд управленца влияет на бизнес-показатели и какими качествами и профессиональными компетенциями должен обладать топ-менеджер будущего.

Модераторами форума будут руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ ("Деловые решения и технологии") Екатерина Трофимова, директор направления "Цифровая трансформация отраслей" (АНО "Цифровая экономика") Алексей Сидорюк, основатель и руководитель агентства HR4PR Ольга Дементьева, первый проректор НИУ ВШЭ Валерий Катькало.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте Ассоциации менеджеров. Посетить форум можно как лично, так и в режиме онлайн.

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