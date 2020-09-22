Второй форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи" подвел итоги

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров

На Втором форуме "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи" топ-менеджеры дали оценку противодействию бизнеса "коронакризису" и наметили основные тренды развития профессии управленца. Мероприятие, организованное Ассоциацией менеджеров, прошло 15 сентября.

В частности, в период "коронакризиса" повысилась роль лидера и невозможность его замены: лидер формирует будущее, а технологии работают с уже существующим. Для лидера возросла важность эмпатии, подстраховки команды, осознанности, образованности, адаптивности, скорости управления рисками.

Открыл форум Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров:

"В текущий исторический момент управленцы высшего звена принимали решение на основе суммы неизвестных и в сверхоперативном режиме. Время пандемии – время сверхвызовов и мобилизации бизнес-усилий. Кажется, что цифровизация уступила место таким ценностям, как здоровье и безопасность. Актуальной бизнес-повесткой стало решение социальных и этических дилемм.

Несмотря на разразившуюся пандемию, почти полное закрытие границ и острую фазу трансформации всех сфер бизнеса, сегодня выходит XXI релиз рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". Рейтинг вслед за актуальной повесткой содержит нововведения: функционалы директоров по развитию и IR-директоров".

Об исследовании

Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:

"Совместно с Ассоциацией менеджеров мы провели форсайт-исследование, направленное на выявление глобальных экономических трендов, сформированных к 2020 году. Они подверглись переоценке в условиях пандемии и низких цен на нефть.

Выяснилось, в частности, что мир, несмотря на растущие не первый год инвестиции в инновации и НИОКР, не был готов к пандемии. Эти два джокера в сочетании будут иметь очень сильные структурные и трансформационные эффекты, уверен эксперт. Опрос управленцев пришелся как раз на время, когда "два этих джокера спутали все планы, и тем более интересен" результат.

В частности, топ-менеджеры воспринимают как окно возможностей такие тренды, как ускорение тотальной цифровизации и переход на умные системы, перевод на удаленные формы занятости не менее трети сотрудников, рост спроса на персонализацию продуктов и услуг".

Скачать исследование можно здесь

О мировых трендах

Марк Экспозито, ассоциированный профессор IE Business School:

"Коронавирус – переломный момент в истории человечества. Это самый высокий пик напряжения в торговле, которого раньше никогда не было. Мир не был готов к любой форме системного риска. И решать проблемы теми экономическими инструментами, которые были, нельзя…

Коронавирус сработал как увеличительная лупа. Те проблемы, которые у нас были и до этого, стали еще большими и значимыми. Наблюдается рост экономической асимметрии, экономики разных стран по-разному восстанавливаются. Правила управления во многих сферах заметно изменяются. Сразу после шока страны начали взаимодействовать и обмениваться лучшими практиками. Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг – страны, которые правильно используют технологии для борьбы с коронавирусом".

О лидерах

Николай Соломон, генеральный директор ФЦК:

"Лидер – это человек, способный повести за собой всех членов команды. Он в хорошем смысле должен уметь продать коллективу новую производственную культуру, которую эксперты ФЦК предлагают развивать предприятиям в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Это можно сделать только на личном примере – выходить в производственный поток и вместе с сотрудниками находить потери и устранять их. Тогда люди ему верят. Высококлассных управленцев также отличает способность управлять изменениями. Изучить инструменты бережливого производства может и первоклассник. А уметь замотивировать коллектив на их повсеместное и непрерывное внедрение может только настоящий лидер".

Об управлении медиа

Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора и генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ":

"Конечно, нам пришлось оперативно перестроить рабочий процесс так, чтобы он полностью соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Мы перестроили само производство программ и отказались от присутствия зрителей на съемках новых выпусков. Минимизировали присутствие сотрудников в съемочных павильонах, сами съемки проходили с соблюдением всех санитарных норм.

Мы начали использовать виртуальные студии на новом технологическом уровне. Многие живые интервью заменили на интервью по видеосвязи. При этом перед нами встал вопрос о необходимости производить оригинальный контент в том же объеме, что и прежде. Результаты первого полугодия показывают, что с этой задачей мы справились.

Для медиабизнеса главный актив – это контент, поэтому, чтобы снизить риски, любому каналу или видеосервису нужно иметь большую библиотеку контента, диверсифицированную по целевой аудитории, бюджету, жанру.

В случае НТВ сейчас мы не планируем сокращать количество премьер. В новом сезоне зрителей ждут премьерные выпуски уже любимых программ и совершенно новые оригинальные проекты, продолжения наших успешных сериальных франшиз и адаптации популярных зарубежных сериалов. Мы тщательно и обдуманно подошли к формированию сетки вещания: она не просто конкурентоспособна, она в состоянии наращивать аудиторию, увеличивать показатели и выводить нас на второе место среди всех телеканалов".

О возможностях для роста

Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay, Россия:

"Возможности, которые рождаются в неопределенности, позволяют использовать новые подходы, новые пути к росту и результату. Ситуация с пандемией показала, насколько важно умение быстро перестраивать процессы, о самом наличии которых мы еще вчера и не подозревали.

В период неопределенности в разы выросло значение коммуникации. Коммуникации важны прежде всего для того, чтобы выводить людей из шокового состояния и быстро объяснять те условия, в которых существуем мы как корпорация, как компания. Для нас как для бренда, в основе которого лежат мотивация и признание женщин, очень важно продолжать это делать в любой ситуации. Быстрый перевод бизнеса в digital-формат, использование онлайн-инструментов, проведение онлайн-мероприятий для дистрибьюторов привели к росту компании не только в России, но и в целом в Европе.

Высокая скорость принятия решений и адаптивность – это то, что позволило нам оперативно перейти на новый уровень. Очень важно, чтобы лидер создавал и формировал видение, а затем объединял вокруг него всю команду. Ситуация с пандемией показала, насколько значимо стремление лидера видеть и знать, что он ведет свою команду по пути к успеху".

О коммуникациях

Александр Чуб, президент, ГК "Русские башни":

"С начала пандемии значительно возросла интенсивность коммуникаций. Взаимодействуя удаленно, мы опираемся на те контакты и отношения, которые были выстроены ранее. Но выстроить новые отношения удаленно, на мой взгляд, если и возможно, то очень непросто. И особенно важным становится такой фактор отношений как доверие, которое во все времена является фундаментальной основой бизнеса. Нам важно понять и принять, что мир системно неустойчив, а способность принимать решения в условиях неопределенности должна стать психологической нормой".

О цифровых факторах

Артем Засурский, вице-президент по стратегии и развитию АФК "Система":

"В этом году благодаря коронавирусу процесс цифровой трансформации значительно ускорился, это почувствовали на себе все отрасли: "У нас в портфеле более 20 компаний, и нет ни одной, кто этого не заметил бы, хотя эффект у всех разный", – отметил он. Среди ключевых качеств для руководителя в новую цифровую эпоху Артем Засурский выделил эмпатию и любопытство, необходимые для того, чтобы "окружать себя лучшими людьми, быть в авангарде трендов и вести свой бизнес в нужном направлении".

Об управленцах будущего

Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент ПАО "Вымпелком":

"Всесторонняя оцифровка и автоматизация, которые и до "коронакризиса" развивались уверенными темпами, на фоне принятых карантинных мер многократно ускорились. Во всем мире государства и компании были вынуждены перейти на цифровую модель управления, экстренно перестроить процессы и оперативно адаптироваться к новым условиям.

Но если с организацией массового перехода на работу из дома (с точки зрения оборудования удаленных рабочих мест и внедрения необходимых технологических решений) многие справились, то управление и сохранение прежних показателей эффективности вызвали большие трудности.

Топ-менеджеры были вынуждены пересмотреть подходы к управленческой деятельности. В условиях ограничения личных контактов между сотрудниками компаний на смену привычным методам постановки задач и отслеживания их выполнения пришли цифровые инструменты – таск-менеджеры, инструменты речевой аналитики, контроля геолокации, ранее столь активно не используемые при работе с персоналом. При этом параллельно, на более высоких уровнях управления, вынужденно повысился уровень доверия и спектр делегируемых команде полномочий.

Важно, что даже с ослаблением карантинных мер эти процессы теперь не будут останавливаться. Поэтому для эффективного развития бизнеса в новой цифровой эпохе топ-менеджменту необходимо выработать новые подходы к управлению, а сотрудникам – быть готовыми к трансформации их специальностей. Цифровизация требует от рынка труда кадров, которые легко адаптируются к изменениям и обладают критическим и аналитическим мышлением, способны к непрерывному обучению и работе в мобильных командах, готовы предлагать и реализовывать креативные решения, отвечающие задачам новой цифровой экономики. Задача управленца будущего – не растить сотрудников, выполняющих рутинную работу (ею вскоре займутся роботы), а научить людей создавать эти машины и управлять ими. Без абстрактного мышления, творчества сделать это невозможно".