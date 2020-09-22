Самую маленькую квартиру в РФ выставили на продажу

Найдена самая маленькая квартира России
Самую маленькую квартиру в России выставили на продажу. Она продается в подмосковном Красногорске, а площадь квартиры составляет 6,6 квадратного метра.
Риелторы нашли данную квартиру в новостройке 2017 года. Согласно объявлению, в ней есть душ, плита, санузел и холодильник. Стать владельцем однушки в Московской области можно за 1 миллион 150 тысяч рублей.
На второй позиции в рейтинге квартир с маленькой площадью в РФ находится студия в Раменском. Ее продают за 700 тысяч рублей (площадь – 8 "квадратов"). На третьем месте оказалась квартира в Стерлитамаке, где за жилье площадью 9 квадратных метров просят 430 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России цены на новое жилье могут вырасти на 15%. Генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын добавил, что вложение денег в жилье – надежная инвестиция.
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