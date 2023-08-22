Экономист рассказал, какие продукты подорожают в РФ

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Импортные товары и комплектующие для производства продовольствия подорожают в России. Об этом радио КП рассказал экономист Алексей Зубец.

Он объяснил, что цены на данные товары серьезно вырастут из-за девальвации рубля, которая произошла за последние 1,5 месяца. Производители будут перекладывать растущие издержки на покупателей.

При этом, по информации эксперта, в этом году в России произошел рекордный вылов лососевых и сбор зерновых, поэтому продукты этих категорий сильно в цене не увеличатся.

Ранее крупные производители чая и кофе сообщили о повышении на 6–9% отпускных цен для ретейлеров в России. В частности, увеличит цены производитель "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso). В компании объяснили рост цен высокой волатильностью курса рубля, из-за чего быстро увеличились затраты на импорт сырья.

Помимо этого, российские производители майонеза заявили, что планируют поднять цены на продукт на 5–12% в связи с ростом стоимости основных ингредиентов. В Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

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